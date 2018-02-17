На Донбассе с начала года погиб 21 украинский военный

С начала 2018 года в зоне проведения антитеррористической операции погиб 21 украинский военнослужащий, 19 - ранены.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Укринформ.
"Мы потеряли с начала 2018 года только 21 солдата и 19 были ранены", - сказал Порошенко.
Напомним, в районе АТО за день никто не пострадал.
Как сообщал "Фокус", украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.