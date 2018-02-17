Порошенко о миротворцах на Донбассе: Нужно дожать Россию

Президент Украины рассказал о том, что нужно для возвращение оккупированных территорий под украинский суверенитет

Для полномасштабного развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе осталось получить лишь согласие Кремля.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в комментарии представителям СМИ в Мюнхене, сообщает Укринформ.

"Чтобы была введена в Украине полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.

Порошенко назвал миротворческую миссию ООН "наиболее реальным шагом" для обеспечения выполнения компонента безопасности Минских соглашений.

Он подчеркнул, что обязательным требованием Украины является предоставление миротворцам права разоружать незаконные вооруженные формирования, присутствие миротворцев на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России

Также глава государства добавил, что, согласно принципу миротворческих операций, соседние страны, как правило, не принимают участия в составе миротворческой миссии.

Все остальные вопросы, по словам Президента, могут дискутироваться в поисках компромисса.

В то же время он отметил, что сейчас большинство стран поддерживают идею развертывания миротворческой миссии на Донбассе, и добавил, что как можно скорее нужно переходить к "дискуссии по существу" в этом вопросе.

Напомним, Пентагон поддерживает необходимость миротворческой миссии ООН на Донбассе.