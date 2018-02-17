Волкер: Миротворцы - лучший вариант защиты русскоязычного населения Донбасса

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что развертывание миротворческих сил ООН станет лучшим вариантом защиты русскоязычного населения на Донбассе.

Об этом он сказал во время выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передают ряд СМИ.

Дипломат подчеркнул, что на Донбассе происходит "горячая война".

"Люди все еще гибнут каждый день. Важно это помнить. И гуманитарная ситуация для людей ужасная, поэтому она имеет неотложный характер. Россия заявляет, что ей не безразличны люди на востоке Украины, уверяет, что хочет защитить русскоязычное население и утверждает, что именно поэтому она поддерживает (свои) усилия там", - отметил Волкер.

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"Самое лучшее, что мы можем сделать для защиты людей, обеспечения безопасности и создания мира, будет заключаться во введении миротворческой силы с мандатом ООН в регионе, которая реально прекратит конфликт и создаст условия, при которых Минские соглашения смогут быть полностью реализованными", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, Пентагон поддерживает необходимость миротворческой миссии ООН на Донбассе.