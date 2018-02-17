Украинской ГТС заинтересовались уже больше десятка мировых компаний

Победит на конкурсе тот, кто обеспечит наибольшую выгоду для Украинского государства

Украина продолжает работу по определению компаний, которые будут принимать участие в модернизации и управлении украинской газотранспортной системой.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает пресс-служба главы государства.

"Откровенно скажу, что работа была проведена очень большая: НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложения по управлению ГТС Украины, в полном соответствии с международными правилами, прозрачно. Насколько мне известно, уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", - сказал Порошенко.

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"И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети, обеспечить наибольшую выгоду для Украинского государства относительно эксплуатации ГТС, те и победят", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в конце декабря 2017 года Кабинет министров официально начал процесс отбора партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы. Основным критерием отбора партнера для совместной эксплуатации ГТС является ее максимальная загрузка. Тогда же Кабмин создал рабочую группу, которая будет заниматься поиском и отбором международных партнеров для совместного управления украинской ГТС. Председателем рабочей группы назначен вице-премьер-министр Владимир Кистион.