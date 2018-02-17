Разочарование канцелярии президента Польши переговорами Розенко и Глинского необоснованно, - МИД

Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами

В Министерстве иностранных дел Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши заседанием украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в микроблоге Twitter.

"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным глубокое разочарование результатами переговоров, опубликованное канцелярией президента Польши", - заявил дипломат.

Напомним, в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьер-министров двух стран, состоявшихся 16 февраля. "Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу - отмене запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины - означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры, установленный президентами обеих стран, что существенно влияет на отношения", - говорится в заявлении.

