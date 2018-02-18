Глава МИД Дании честно высказался о борьбе с коррупцией в Украине

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен назвал сложной ситуацию в Украине относительно борьбы с коррупцией перед президентскими и парламентскими выборами в 2019 году.



Об этом он заявил во время выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНИАН.

В частности, его спросили: Украина при президентстве Петра Порошенко движется вперед или назад в плане борьбы с коррупцией?

"Я считаю, что сейчас это очень сложная ситуация, потому что вы имеете приближение выборов в 2019 году", - отметил Самуэльсен.

Дипломат отказался отвечать, когда ему был повторно поставлен тот же вопрос.

"Я не буду отвечать на это, потому что я считаю, что существует возможность сохранить динамику. Но я должен быть честным, сейчас нет быстрого движения. Это будет ложью - так говорить", - сказал Самуэльсен.

Вместе с тем он заявил, что именно по этой причине международные партнеры присоединяются, чтобы помогать Украине. По его словам, разговоры о реформах, даже в успешных странах, иногда становятся сложными перед приближением выборов.

"Безусловно, мы сталкиваемся с внутренней борьбой, мы сталкиваемся с давлением со стороны России, мы сталкиваемся со всеми препятствиями, но это не позволяет мне сделать вывод, что нет перспективы. Нет, перспектива существует. Мы говорим о стакане, наполовину незаполненном. Он заполнен наполовину. И мы должны нажать, чтобы получить еще лучшие результаты", - подчеркнул глава МИД Дании.

Напомним, посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.