АТО: враг бил из крупнокалиберной артиллерии, танков и тяжелых минометов

За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения антитеррористической операции боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения - крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Было зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня получил ранения один украинский военный.

На луганском направлении враг обстреливал наши опорные пункты на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов оккупанты вели огонь у Майорска, а стрельба из минометов, гранатометов и стрелкового оружия была зафиксирована вблизи Крымского.

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На донецком направлении неподалеку Песков захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.