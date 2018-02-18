В Черное море вошел еще один ракетный эсминец США

Решение направить два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошел в акваторию Черного моря и присоединился к уже находящемуся там американскому эсминцу Ross для проведения морских операций по безопасности. Об этом сообщил 6-й флот ВМС США.

"Заход второго корабля ВМС США в Черное море совершается в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе",— говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.

Как подчеркнул командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди, решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо.

Напомним, в январе Carney уже входил в акваторию Черного моря. Он принимал участие в совместных с морской авиацией Военно-морских сил ВС Украины тренировках.