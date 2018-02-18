У Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни в столице проходят мероприятия в память о погибших на Майдане во время событий 2014 года. Об этом сообщает Укринформ.

Возле Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни начался молебен в память о Героях Небесной Сотни с участием семей погибших на Майдане.

Почтить память героев пришли семьи погибших, участники событий на Майдане, небезразличные киевляне.

Порядок возле Мемориала обеспечивают несколько десятков полицейских.

Также на Майдане Незалежности размещена тематическая инсталляция по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

Напомним, в Киеве и других городах на протяжении 18-20 февраля будут проходить мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной Сотни.

В МВД заявили, что в воскресенье, 18 февраля, полиция усилит меры безопасности в Киеве в связи с запланированными на этот день около десятка массовых мероприятий с участием более 12 тысяч человек.

В столице около 3 тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время мероприятий к годовщине событий на Майдане.

День Героев Небесной Сотни отмечают в Украине ежегодно 20 февраля. В соответствии с Указом Президента Украины от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни» и распоряжением Кабинета министров Украины от 23 августа 2017 года № 574-р.