В Киеве закрыто шесть станций метро

В столице закрыты станции метро "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Золотые ворота". Пресс-служба Киевского метрополитена опубликовала сообщение, что станции закрыты из-за анонимных сообщений о минировании.

Станции закрыты на вход и выход, пересадочные узлы также не работают. Об этом объявляют в метро. Поезда проезжают эти станции без остановок.

"Внимание! Из-за анонимных сообщений о минировании на вход и выход закрыты станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота". Проводится проверка", - говорится метрополитена.

Увага! Уточнено!

Через анонімні повідомлення про мінування на вхід та вихід зачинено станції "Площа Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Театральна", "Золоті ворота", "Майдан Незалежності та відповідні пересадки. Потяги на вказаних станціях не зупиняються. Триває перевірка — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 февраля 2018 г.

В полиции заявили, что проверяют сообщения о минировании.

"Проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик", - говорится в сообщении.