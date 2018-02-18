Сторонники Саакашвили проводят вече в Киеве на Михайловской площади

В шествии, предшествовавшем этому мероприятию, принимали участие около 3,5 тыс. человек

В Киеве сторонники лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, который был выдворен из Украины по процедуре реадмиссии, после шествия от парка имени Тараса Шевченко проводят вече на Михайловской площади. Об этом сообщает УНИАН.

На площади установлена большая сцена, с которой выступают активисты.

В ходе проведения "Марша за будущее" по проезжей части улицы Владимирская активисты требовали отставки действующей власти и, в частности, президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. Участники марша скандировали "Отставка" и "Порошенко – трибунал".

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Колонна участников марша в определенный момент растянулась от городского Дома учителя до Софийского собора. В шествии участвовали около 3,5 тыс. человек.