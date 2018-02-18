Националисты забросали камнями здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве

Столкновений с правоохранителями не было

В воскресенье, 18 февраля, активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества, которое расположено в Киеве на улице Борисоглебской. Об это сообщает Интерфакс-Украина.

Около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли от Майдана Незалежности к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После этого часть активистов подошли к зданию Альфа-Банка на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

После погрома здания Россотрудничества и зданий Альфа-Банка и "Сбербанка" участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Незалежности. Их сопровождают правоохранители, которые на данный момент никого не задерживали и не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

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По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания Сбербанка (бывшего Сбербанка России) на улице Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.