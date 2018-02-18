Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что за время конфликта на Донбассе его страна приняла как минимум 160 тыс. беженцев из Украины.

Об этом он заявил в воскресенье, пишет Белта.

"Я предоставил всем равные условия с белорусами, то есть бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, детские сады и прочее, коммунальные услуги и все, как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", - заявил он.

Лукашенко также посетовал на "поток оружия" из-за обострения ситуации в Украине, из-за чего был усилен контроль на границе двух государств.

"Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу, - проблема. А то, что сюда хлынуло оружие, - это уже очень большая проблема, - заявил белорусский президент.

Напомним, Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс.