Украина хочет достать Россию по всему юридическому фронту

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить для подачи в Международный суд в Гааге документы, касающиеся военных преступлений РФ.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На встрече с президентом глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

"То, что мы делаем, - это комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще за это заплатит", - сказал глава МИД.

Президент уточнил, что речь идет не только о морском праве, ликвидации расовой дискриминации, ответственности за финансирование терроризма, но и поставил задачу подготовить документы, которые касаются военных преступлений. Соответствующие материалы уже сейчас собираются для подготовки иска в Международный суд.

Климкин заверил, что работа последовательно продолжится, у украинской стороны – сильная команда, которая будет ее представлять в рамках арбитража и Международного суда.

Напомним, Белград утверждает, что возбудил 45 дел в отношении наемников, воюющих на Донбассе.