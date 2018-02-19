- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО: враг провел 10 обстрелов, ранен наш боец
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 19 февраля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 19 февраля
1
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 18872
- Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 2850
- И тишина. Что осталось после Саакашвили 4986
- Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 3297
- Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 1816
- Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3401
- Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1812
- Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 1968
- Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 2858
- Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 3982
- Славянский торт "Бедный еврей" наделал шума в соцсетях 10020 / 10842
- Глава МИД Дании честно высказался о борьбе с коррупцией в Украине 9227 / 10190
- Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину 5420 / 82574
- Дизайн на экспорт. Как мебель помогает продвигать Украину 4293 / 4928
- Сирийский полёт. Почему Путин не поквитается за Вагнера 3646 / 5443
- В России на Масленицу сожжен храм и совершено массовое убийство 3548 / 4246
- Разочарование канцелярии президента Польши переговорами Розенко и Глинского необоснованно, - МИД 3422 / 4279
- Жизнь после смерти. Что происходит с сознанием человека, когда останавливается сердце 3092 / 3772
- Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 2728 / 18872
- Москва хотела купить останки Ярослава Мудрого 2560 / 3121
- Известная певица возмущена своим появлением в агитационном ролике Порошенко 32 / 16463
- Сирийский полёт. Почему Путин не поквитается за Вагнера 23 / 5443
- Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 18 / 18872
- Глава МИД Дании честно высказался о борьбе с коррупцией в Украине 18 / 10190
- Зниклі безвісти. Чому ПАРЄ байдуже на полонених та ув’язнених українців 16 / 1806
- Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля 14 / 2814
- В России на Масленицу сожжен храм и совершено массовое убийство 14 / 4246
- Жизнь после смерти. Что происходит с сознанием человека, когда останавливается сердце 12 / 3772
- Элита-центр. Строительная афера века пошла на новый круг 12 / 2090
- Дизайн на экспорт. Как мебель помогает продвигать Украину 10 / 4928
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.