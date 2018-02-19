В массовых мероприятиях в прошлом году пострадало 1,5 тысячи полицейских

В течение 2017 года 1,5 тыс. полицейских пострадали в массовых мероприятиях.

Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.

"В частности, такие случаи имели место во время охраны публичного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что последний такой случай произошел 15 февраля возле Соломенского суда Киева. Тогда правонарушитель в месте большого скопления людей применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

Следователи инкриминировали ему совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – насилие в отношении работника правоохранительного органа. Шевченковский суд столицы отпустил задержанного на поруки народных депутатов.

Напомним, Аваков пригрозил снять охрану с судов.