В Белграде задержаны украинцы и американцы

Военная полиция Сербии задержала в Белграде двух гражданок Украины и двоих граждан США, которые с помощью дрона пытались снять здание старого генерального штаба Сербии.
Об этом передает Украинская правда.
Они пытались без разрешения снять здание, в котором сейчас базируются Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии.
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Дело находится на рассмотрении прокуратуры и полиции.
Арест иностранных граждан также подтвердил президент Сербии Александар Вучич, который сказал, что это не является "чем-то опасным".
Сербское издание Alo! пишет, что задержанные украинки приехали из оккупированного Россией Луганска.
Напомним, СБУ передала в Белград информацию о 100 сербах, воюющих на стороне боевиков.