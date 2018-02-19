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Аваков против судей

Аваков выполнил угрозу: с Шевченковского райсуда снята охрана

Аваков выполнил угрозу: с Шевченковского райсуда снята охрана
Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

Судьи ушли в совещательную комнату

19.02.18 549
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Правоохранители прекратили охранять Шевченковский райсуд столицы после решения отпустить из-под ареста мужчину, который 15 февраля прострелил ногу полицейскому в столкновениях под Соломенским райсудом.

Об этом заявил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк в начале экстренного заседания 19 февраля, сообщает Укринформ.

Бенедисюк зачитал обращение в ВСП председателя Шевченковского райсуда, в котором идет речь о том, что в понедельник в 9 ч. 10 минут работники Нацгвардии без объяснений покинули помещение суда. "Руководство суда не было поставлено в известность о снятии охраны, причине такого решения и в течение какого времени охрана помещения суда не будет осуществляться. Теперь помещение суда осталось без охраны", - говорится в обращении.

Председатель суда попросил ВСП принять меры для обеспечения охраны суда. В настоящий момент члены ВСП пошли в совещательную комнату для принятия соответствующего решения.

Отметим, министр внутренних дел на своей странице в Facebook проинформировал, что судья Шевченковского райсуда отпустил из-под стражи мужчину, ранившего полицейского во время охраны суда от вторжения туда радикалов. По словам Авакова, это позорное решение обязует его, как министра, отреагировать.

В частности, он требовал от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда - немедленно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.

Аваков добавил, что в соответствии со ст.160 закона "О судоустройстве и статусе судей", охранять суды должна специальная судебная охрана, однако создание этой службы саботируется работниками Государственной судебной администрации, а выделенные государственным бюджетом средства не понятно как тратятся.

"В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелкой виной!", - пообещал Аваков.

Министр также отметил, что обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина, поскольку он "не видит, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов".

Напомним, 15 февраля во время избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову во дворе Соломенского райсуда произошло противостояние между представителями добровольческих батальонов, националистических организаций и правоохранителей. Во время драки одному правоохранителю прострелили ногу. Полиция возбудила уголовное дело относительно мужчины, который выстрелил в ногу полицейскому по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

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