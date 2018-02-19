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Главная » Страна » Украинские шахтеры требуют прекратить закупать уголь за границей

Украинские шахтеры требуют прекратить закупать уголь за границей

Украинские шахтеры требуют прекратить закупать уголь за границей
Фото: beztabu.net

Ситуация в угольной отрасли сложилась абсурдная

19.02.18 109
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Глава Львовской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Украины Олег Турчин заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация, когда идут закупки угля за рубежом, а свои собственные шахты никто не развивает и отрасль бедствует.

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза угольщиков, ссылаясь на его выступление во время Пленума ЦК, передают Українські Новини.

"Оказалось, что нашей стране наш уголь не нужен. Наш уголь мы за 600 км от Львовской области в Триполье возили, поставляли на "ДТЭК Западэнерго", но государство решило закупать уголь за границей. У меня предложение такое: принять решение - обязать ТЭС перевести блоки с антрацита на газовый уголь. Это создаст предпосылки для развития украинской угольной промышленности", - сказал Турчин.

По его мнению, сегодня нет никакой необходимости ехать за углем в Российскую Федерацию или Соединенные Штаты Америки, если в Украине - огромные запасы угля газовой группы.

"К чему мы ведем людей? Кто даст ответ, как будем жить? Шахтеры нищие. У нас 4 дня уже мамы приносят детей и просят кормить и одевать, потому что муж не может заработать. Нам обещали 8 млн гривен. Их нет, на развитие деньги не выделяются, как же мы увеличим добычу? Кирками и молотками? Как же мы топчется по таким богатствам, а закупаем уголь за границей. Наши требования - выплата зарплаты и повышение тарифных ставок", - заявил председатель Селидовской территориальной профсоюзной организации Владимир Манич.

Напомним, Киев снял санкции с российского поставщика угля.

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