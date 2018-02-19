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Аваков против судей

Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную власть

Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную власть
Фото: depo.ua

Вмешательство в работу судов запрещено Конституцией

19.02.18 239
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Высший совет правосудия (ВСП) обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную ветвь власти. Соответствующее заявление зачитал на экстренном заседании ВСП глава ведомства Игорь Бенедисюк, передает 112 Украина.

"Разделяя обеспокоенность министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от исполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещенные на официальном сайте министерства. Основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским райсудом была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде Киева в виде личного поручительства, о чем в частности ходатайствовали нардепы. Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть", – говорится в сообщении.

ВСП отмечает, что полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей. В ВСП подчеркивают  необходимость неукоснительного соблюдения статей Конституции о запрете на вмешательство в осуществление правосудия, влияние на судей.

"Несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в рамках процессуального законодательства через обжалование в суд высшей инстанции. А вопрос о ненадлежащем действии судьи решается путем подачи соответствующей жалобы в Высший совет правосудия", – отметил Бенедисюк.

Напомним, правоохранители прекратили охранять Шевченковский райсуд столицы после решения отпустить из-под ареста мужчину, который 15 февраля прострелил ногу полицейскому в столкновениях под Соломенским райсудом.

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