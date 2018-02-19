Спикер хочет, чтобы парламентарии доказывали свою правоту в суде

В Верховную Раду поступило представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с Евгения Бакулина. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил в Facebook.

"Только получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулин, члена депутатской фракции Оппозиционный блок ", - написал Парубий.

Спикер распорядился передать документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам регламента. Моя позиция неизменна - никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью", - добавил он.

"Моя позиция неизменна - никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью. Если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", - подчеркнул Парубий.

На фото документа, обнародованном спикером значится, что ГПУ направила в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина на 91 странице.

Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Напомним, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от Оппозиционного блока Евгению Бакулину.