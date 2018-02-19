АТО: один боец погиб, четверо – ранены

С начала суток, по состоянию на 18:00, боевики совершили девять обстрелов позиций наших военных. В результате вражеского огня погиб один украинский воин. Кроме того, ранения получили четверо бойцов, двое из них подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм по нашим позициям неподалеку Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениям вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

На донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО у Песков. Применение врагом 120-мм и 82-мм минометов зафиксировано вблизи Лебединского, Водяного и Широкино.