Киев не будет договариваться о введении миротворцев с боевиками, - Администрация президента

Украина не будет вести переговоры о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН с боевиками "Л/ДНР". Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов – получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", – отметил Елисеев.

Киев будет обсуждать этот вопрос со своими ключевыми партнерами, а окончательное решение будет принимать Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия.

"Принимающая сторона – это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, то я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", – добавил Елисеев.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.