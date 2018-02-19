В суде объяснили, почему отпустили стрелявшего в полицейского

Александр Федорченко зарекомендовал себя патриотом и за него поручились депутаты

Шевченковский районный суд Киева отпустил на поруки Александра Федорченко, ранившего из пистолета полицейского под Соломенским райсудом 15 февраля, учитывая его социальный статус, репутацию патриота и поручительство народных депутатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"При принятии указанного решения, следственным судьей учтены данные о личности подозреваемого Федорченко А.Н., его социальный статус, наличие у него крепких социальных связей, а также его репутацию защитника национальных интересов государства, что подтверждают приобщенные к материалам ходатайства копии документов, в частности , удостоверение о награждении медалью "За доблестную службу" от 20.08.2015, подписанное президентом Украины, положительная характеристика от главы правления общественной организации "Гражданский корпус добровольческих батальонов" и характеристика депутата Ирпенского городского совета VII созыва, которые изображают подозреваемого как патриотичного, ответственного и честного человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, при вынесении решения следственный судья учел заявления народных депутатов Семенченко, Парасюка, Соболева, Костенко о взятии под личное поручительство подозреваемого.

"Следственный судья пришел к выводу, что заявления народных депутатов Верховной Рады Украины заслуживают доверия, в их заявлениях содержатся сведения, характеризующие положительно подозреваемого, что они ознакомлены с обязанностями и последствиями нарушения подозреваемым процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители прекратили охранять Шевченковский райсуд столицы после решения отпустить из-под ареста мужчину, который 15 февраля прострелил ногу полицейскому в столкновениях под Соломенским райсудом.

После этого Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную ветвь власти.