Аваков забрал наградное оружие у ветерана АТО, ранившего полицейского

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко с позывным "Брест", который 15 февраля под Соломенским районным судом ранил из пистолета полицейского. Об этом министр сообщил в комментариях на своей странице в Facebook.

"Да, наградное (оружие, - ред.), человек тогда заслужил боевыми действиями, увы, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал он.

Напомним, правоохранители прекратили охранять Шевченковский райсуд столицы после решения отпустить из-под ареста мужчину, который 15 февраля прострелил ногу полицейскому в столкновениях под Соломенским райсудом.

После этого Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную ветвь власти.