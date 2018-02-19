На Львовщине мужчину загрызли овчарки, за которыми он ухаживал

Во Львовской области на территории бывшей фермы правоохранители обнаружили тело 41-летнего мужчины, которого, по предварительной информации, загрызли овчарки. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Тело нашли на территории бывшей фермы в одном из сел.

"Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность умершего - 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками. При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли собаки, за которыми он ухаживал", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство, выясняются обстоятельства произошедшего.