США сняли визовые ограничения с Иванющенко

Экс-депутат Рады уже посетил США в текущем месяце

США отменили визовые санкции в отношении экс-депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко. Об этом заявил адвокат бывшего парламентария Юрий Колесников, сообщает РБК-Украина.

"Данное решение стало возможным благодаря слаженной работе украинских и американских юристов из Cohen Williams Williams, которые представляют интересы бизнесмена. Мы проделали огромную работу, и ее результатом стало очередное подтверждение невиновности Иванющенко", - отметил он.

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Колесников добавил, что Иванющеко посетил США уже в феврале 2018 года.

"Нам удалось довести до сведения американских структур решения европейских институций по снятию санкций с Юрия Иванющенко, а также решение Верховного суда Украины о закрытии против него всех уголовных процессов", - прокомментировал решение один из партнеров Cohen Williams Williams Ройвен Коен.

Ранее Европейский суд снял санкции с Иванющенко.