Пограничники задержали двух боевиков "Оплота"

В понедельник, 19 февраля, пограничники задержали двух участников подразделения боевиков "Оплот". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВД в Facebook.
"За сутки пограничники задержали двух участников бандформирования "Оплот". Надеюсь, что эти ярые сторонники "русского мира" будут отвечать перед законом", - отметил Троян.
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По его словам, с начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне террористов на Донбассе. При этом в 2017 году были задержаны 34 боевика.
Ранее суд приговорил разведчика боевиков с позывным "Туман" к 9 годам заключения.