Пограничники задержали двух боевиков "Оплота"

В прошлом году сотрудники Погранслужбы поймали более тридцати сторонников "русского мира"

В понедельник, 19 февраля, пограничники задержали двух участников подразделения боевиков "Оплот". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВД в Facebook.

"За сутки пограничники задержали двух участников бандформирования "Оплот". Надеюсь, что эти ярые сторонники "русского мира" будут отвечать перед законом", - отметил Троян.

По его словам, с начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне террористов на Донбассе. При этом в 2017 году были задержаны 34 боевика.

Ранее суд приговорил разведчика боевиков с позывным "Туман" к 9 годам заключения.