МИД: Без миротворцев НАТО на Донбассе не будет и миротворцев из Беларуси

Белорусские военные могут войти в состав миротворческой миссии ООН на Донбассе только вместе с военными стран-членов НАТО. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Насколько я знаю, Беларусь не покинула ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности во главе с РФ, - ред.) и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы мы не говорили о том, что страны ОДКБ также принимают участие в этой миссии", - сообщила она.

Зеркаль также подчеркнула, что террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому с ними Украина не будет вести переговоры по этому вопросу.

"Это понятно не только нам, а и всем нашим западным партнерам", - отметил она.

Дипломат добавила, что встречи специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым проводятся для того, чтобы "заставить Россию понять, что играть по их правилам никто не будет".

"Сейчас я думаю, что основной и действительно ключевой вопрос, что миротворцы должны быть на границе Украины с Россией. И потом как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу уже идет определенное время", - заявила Зеркаль.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.