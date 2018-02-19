Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » МИД: Без миротворцев НАТО на Донбассе не будет и миротворцев из Беларуси
Введение миротворцев ООН на Донбасс

МИД: Без миротворцев НАТО на Донбассе не будет и миротворцев из Беларуси

МИД: Без миротворцев НАТО на Донбассе не будет и миротворцев из Беларуси
Елена Зеркаль / Фото: Uacrisis.org

Беларусь является членом ОДКБ

19.02.18 493
130

Белорусские военные могут войти в состав миротворческой миссии ООН на Донбассе только вместе с военными стран-членов НАТО. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Насколько я знаю, Беларусь не покинула ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности во главе с РФ, - ред.) и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы мы не говорили о том, что страны ОДКБ также принимают участие в этой миссии", - сообщила она.

Зеркаль также подчеркнула, что террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому с ними Украина не будет вести переговоры по этому вопросу.

"Это понятно не только нам, а и всем нашим западным партнерам", - отметил она.

Дипломат  добавила, что встречи специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым проводятся для того, чтобы "заставить Россию понять, что играть по их правилам никто не будет".

"Сейчас я думаю, что основной и действительно ключевой вопрос, что миротворцы должны быть на границе Украины с Россией. И потом как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу уже идет определенное время", - заявила Зеркаль.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Хуг: Силы АТО и боевики все ближе друг к другуПограничники задержали двух боевиков "Оплота"Киев не будет договариваться о введении миротворцев с боевиками, - Администрация президента

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 19734
  2. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 2934
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 5126
  4. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 3415
  5. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 1845
  6. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3439
  7. Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1834
  8. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 2010
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 3004
  10. Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 4055
  1. Известная певица возмущена своим появлением в агитационном ролике Порошенко 21805 / 22914
  2. Славянский торт "Бедный еврей" наделал шума в соцсетях 5858 / 11031
  3. Самоубийство туркменки в Киеве: от работы отстранена замдекана медуниверситета имени Богомольца 2992 / 3419
  4. Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля 2694 / 2931
  5. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 2668 / 19734
  6. Глава НБУ заработал за год более 15 миллионов гривен 2522 / 2857
  7. Украинские моряки обнаружили на борту своего корабля 300 кг кокаина 2462 / 3597
  8. Элита-центр. Строительная афера века пошла на новый круг 2139 / 2237
  9. Алименты с должников будут взыскивать по технологической карте 2063 / 2312
  10. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 2057 / 2561
  1. Известная певица возмущена своим появлением в агитационном ролике Порошенко 39 / 22914
  2. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 28 / 2561
  3. Репортаж из ада. Как украинская армия покидала Дебальцево 20 / 52043
  4. Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля 14 / 2931
  5. Элита-центр. Строительная афера века пошла на новый круг 12 / 2237
  6. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 12 / 19734
  7. Жизнь после смерти. Что происходит с сознанием человека, когда останавливается сердце 9 / 4041
  8. В Китае закончились места в тюрьме для высших коррупционеров 7 / 629
  9. Самоубийство туркменки в Киеве: от работы отстранена замдекана медуниверситета имени Богомольца 6 / 3419
  10. Глава НБУ заработал за год более 15 миллионов гривен 5 / 2857
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.