АТО: погиб наш боец, четверо получили ранения

19 февраля в районе проведения антитеррористической операции позиции Вооруженных сил Украины подверглась обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных.

На луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим опорным пунктам у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Более двух с половиной часов из минометов калибра 82 мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского.

На донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморском участке нашей обороны. Агрессор применил 120-мм и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков.