Еще четверо российских актеров попали в базу Миротворца

В "чистилище" оказались Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова

Еще четыре российских актера попали в базу сайта "Миротворец" с лицами, которые незаконно посещают оккупированный РФ Крым, либо являются пособниками террористов "Д/ЛНР" и других антиукраинских сил. Об этом сообщает Новое время.

В частности, в "чистилище" попали Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова.

Как сообщается на сайте, указанные лица сознательно нарушили государственную границу Украины "с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".