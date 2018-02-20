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Выпуск пара. Почему в ближайшее время не стоит бояться радикализации протестов
Фото: РИА Новости

Выпуск пара. Почему в ближайшее время не стоит бояться радикализации протестов

К годовщине расстрелов на Майдане традиционно растёт количество протестных акций. В этом году пока обходится без серьёзных потасовок с полицией и кровопролития, но социальное напряжение растет

Ян Авсеюшкин - 20.02.18 318
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Авангард революции

В феврале 2016 года радикалы предприняли попытку так называемого третьего майдана. Представители организации "Революционные правые силы" захватили здание отеля "Козацький" и удерживали его два дня, параллельно движение "Батальон ОУН" Миколы Коханивского разгромило офис Рината Ахметова, российские Сбербанк и Альфабанк. Задержанных участников акций в скором времени отпустили на поруки.

Сейчас праворадикалы начали разминаться чуть раньше привычного — на опережение сыграла националистическая организация С14, возглавляемая Евгением Карасём. Его уличные бойцы известны тем, что нередко выходят за рамки закона и не сдерживают себя в применении грубой силы, стремясь наказать тех, кого посчитают коммунистами и сепаратистами. Карась не скрывает взаимодействия с СБУ и всячески старается укрепить своё влияние как в борьбе с идеологическими противниками, так и с конкурентами среди других националистических групп.

17 февраля С14 вместе с Правым сектором и "Традицией и Порядком" разгромили офис Российского центра науки и культуры на улице Борисоглебской. Россотрудничество не первый раз становится объектом атаки, несмотря на то, что пользуется дипломатическим иммунитетом, а его сотрудники имеют статус сотрудников посольства. После беспорядков у основного здания диппредставительства РФ на Воздухофлотском проспекте часть активности российских дипломатов переместилась именно сюда. Поэтому, если кому-либо нужен информационный резонанс и дипломатический скандал, акции проводятся именно здесь. В этот раз активисты С14 проникли внутрь офиса, устроили погром, сожгли российский флаг и разошлись. Вечером того же дня Нацполиция расторгла в одностороннем порядке договор об охране помещения в связи с "форс-мажорными" обстоятельствами.

Власть пока успешно разделяет протестные движения и отсекает радикалов от массы, снижая вероятность нового Майдана

На следующий день прошёл уже "согласованный" погром Россотрудничества. Коханивский подал заявку на проведение акции ещё 8 февраля и явно не рассчитывал, что его опередят конкуренты. Тем не менее акция Коханивского состоялась — его поддержали "Белый Молот", "Чёрный комитет", Социал-националистическая ассамблея. Перед началом погрома Коханивский призывал бросать камни в окна российского офиса аккуратно, чтобы не задеть правоохранителей. В итоге те стояли в стороне и не препятствовали. Впрочем, когда по старой привычке ОУНовцы напали на отделение Альфабанка, полиция вмешалась и оттеснила митингующих.

Обе акции имеют мало общего с социальными протестами — националистические организации преследуют сугубо свои цели, продиктованные идеологией или меркантильными соображениями. Движения не являются массовыми, они объединяют до нескольких сотен человек. Уличная активность и провокации являются основным видом их деятельности. Да и насилие над российскими объектами является условно приемлемым в обществе и явно проходит при молчаливом разрешении силовиков. Таким образом власть канализирует энергию радикалов и отвлекает внимание от проблем насущных.

Неподнятые массы

Если власть кого-то и опасается, так это сторонников Михеила Саакашвили. Представители "Руха новых сил", оставшиеся без лидера, провели акцию 18 числа, в один день с Коханивским. Но, в отличие от правых, их главным объектом ненависти является не Россия, а украинская власть. Люди прошли маршем к пустой Раде, где потребовали импичмента и новых выборов. Всего в акции, по данным полиции, приняло участие около трех тысяч человек.

Власть депортацией Саакашвили достигла главного — движение без него будет угасать. Вряд ли появится новый харизматичный лидер, который возглавит протест. Лидеры других групп, называющих себя оппозицией — в первую очередь Тимошенко и Гриценко, не спешат забирать "осиротевших" протестующих под своё крыло. Предоставленные сами себе верные сторонники Михо продолжают инерционное движение без реальных действий. Риск того, что эти активисты прибегнут к радикальным протестам, невелик.

Но у действующей власти есть понятный страх пропустить внезапно назревший социальный бунт — пример Януковича слишком свеж. Отсюда и столь нервная реакция на любые попытки поднять простой народ: депортация Саакашвили, беспрецедентное количество силовиков в центре города, закрытие станций метро. Власть показывает свою неуверенность, несмотря на отсутствие явных предпосылок к революционной ситуации. Но пока им успешно удаётся разделять протестные движения и отсекать радикалов от массы, снижая вероятность нового Майдана.

Евгений Магда

исполнительный директор Института мировой политики

— Я бы назвал участников "Марша за будущее" (обратите внимание на изменение названия, сторонники Саакашвили пытаются предложить не только импичмент), представителей С14 и "Батальона ОУН" слабо кооперирующимися друг с другом. Реадмиссия Саакашвили привела к потере яркого лидера, до того последовательно оттеснившего от вершины протеста других желающих. Заметьте, лидеры 9 политических партий, осудивших реадмиссию Саакашвили, не спешат брать на себя ответственность за его сторонников. То есть харизма даже современными средствами связи на расстояние передаётся плохо.

В действиях С14 и Коханивского присутствует элемент сознательной провокации, привлечения к себе внимания. Атаки на офис Россотрудничества и филиалы российских банков — уже привычные способы продемонстрировать свой "патриотизм". Но я не могу понять, зачем было устраивать их в годовщину расстрелов Небесной сотни. К сожалению, обеспечение подходящей картинки для российских СМИ, новых месседжей для кремлёвской пропаганды выглядит единственным правдоподобным объяснением всплеска подобной активности.

Не вижу предпосылок, по которым правые могли бы стать сегодня лидерами протестного движения, продвигая идею "националистического Майдана". В современном обществе она не будет востребована.

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