Выпуск пара. Почему в ближайшее время не стоит бояться радикализации протестов

Авангард революции
В феврале 2016 года радикалы предприняли попытку так называемого третьего майдана. Представители организации "Революционные правые силы" захватили здание отеля "Козацький" и удерживали его два дня, параллельно движение "Батальон ОУН" Миколы Коханивского разгромило офис Рината Ахметова, российские Сбербанк и Альфабанк. Задержанных участников акций в скором времени отпустили на поруки.
Сейчас праворадикалы начали разминаться чуть раньше привычного — на опережение сыграла националистическая организация С14, возглавляемая Евгением Карасём. Его уличные бойцы известны тем, что нередко выходят за рамки закона и не сдерживают себя в применении грубой силы, стремясь наказать тех, кого посчитают коммунистами и сепаратистами. Карась не скрывает взаимодействия с СБУ и всячески старается укрепить своё влияние как в борьбе с идеологическими противниками, так и с конкурентами среди других националистических групп.
17 февраля С14 вместе с Правым сектором и "Традицией и Порядком" разгромили офис Российского центра науки и культуры на улице Борисоглебской. Россотрудничество не первый раз становится объектом атаки, несмотря на то, что пользуется дипломатическим иммунитетом, а его сотрудники имеют статус сотрудников посольства. После беспорядков у основного здания диппредставительства РФ на Воздухофлотском проспекте часть активности российских дипломатов переместилась именно сюда. Поэтому, если кому-либо нужен информационный резонанс и дипломатический скандал, акции проводятся именно здесь. В этот раз активисты С14 проникли внутрь офиса, устроили погром, сожгли российский флаг и разошлись. Вечером того же дня Нацполиция расторгла в одностороннем порядке договор об охране помещения в связи с "форс-мажорными" обстоятельствами.
Власть пока успешно разделяет протестные движения и отсекает радикалов от массы, снижая вероятность нового Майдана
На следующий день прошёл уже "согласованный" погром Россотрудничества. Коханивский подал заявку на проведение акции ещё 8 февраля и явно не рассчитывал, что его опередят конкуренты. Тем не менее акция Коханивского состоялась — его поддержали "Белый Молот", "Чёрный комитет", Социал-националистическая ассамблея. Перед началом погрома Коханивский призывал бросать камни в окна российского офиса аккуратно, чтобы не задеть правоохранителей. В итоге те стояли в стороне и не препятствовали. Впрочем, когда по старой привычке ОУНовцы напали на отделение Альфабанка, полиция вмешалась и оттеснила митингующих.
Обе акции имеют мало общего с социальными протестами — националистические организации преследуют сугубо свои цели, продиктованные идеологией или меркантильными соображениями. Движения не являются массовыми, они объединяют до нескольких сотен человек. Уличная активность и провокации являются основным видом их деятельности. Да и насилие над российскими объектами является условно приемлемым в обществе и явно проходит при молчаливом разрешении силовиков. Таким образом власть канализирует энергию радикалов и отвлекает внимание от проблем насущных.
Неподнятые массы
Если власть кого-то и опасается, так это сторонников Михеила Саакашвили. Представители "Руха новых сил", оставшиеся без лидера, провели акцию 18 числа, в один день с Коханивским. Но, в отличие от правых, их главным объектом ненависти является не Россия, а украинская власть. Люди прошли маршем к пустой Раде, где потребовали импичмента и новых выборов. Всего в акции, по данным полиции, приняло участие около трех тысяч человек.
Власть депортацией Саакашвили достигла главного — движение без него будет угасать. Вряд ли появится новый харизматичный лидер, который возглавит протест. Лидеры других групп, называющих себя оппозицией — в первую очередь Тимошенко и Гриценко, не спешат забирать "осиротевших" протестующих под своё крыло. Предоставленные сами себе верные сторонники Михо продолжают инерционное движение без реальных действий. Риск того, что эти активисты прибегнут к радикальным протестам, невелик.
Но у действующей власти есть понятный страх пропустить внезапно назревший социальный бунт — пример Януковича слишком свеж. Отсюда и столь нервная реакция на любые попытки поднять простой народ: депортация Саакашвили, беспрецедентное количество силовиков в центре города, закрытие станций метро. Власть показывает свою неуверенность, несмотря на отсутствие явных предпосылок к революционной ситуации. Но пока им успешно удаётся разделять протестные движения и отсекать радикалов от массы, снижая вероятность нового Майдана.
Евгений Магда
исполнительный директор Института мировой политики
— Я бы назвал участников "Марша за будущее" (обратите внимание на изменение названия, сторонники Саакашвили пытаются предложить не только импичмент), представителей С14 и "Батальона ОУН" слабо кооперирующимися друг с другом. Реадмиссия Саакашвили привела к потере яркого лидера, до того последовательно оттеснившего от вершины протеста других желающих. Заметьте, лидеры 9 политических партий, осудивших реадмиссию Саакашвили, не спешат брать на себя ответственность за его сторонников. То есть харизма даже современными средствами связи на расстояние передаётся плохо.
В действиях С14 и Коханивского присутствует элемент сознательной провокации, привлечения к себе внимания. Атаки на офис Россотрудничества и филиалы российских банков — уже привычные способы продемонстрировать свой "патриотизм". Но я не могу понять, зачем было устраивать их в годовщину расстрелов Небесной сотни. К сожалению, обеспечение подходящей картинки для российских СМИ, новых месседжей для кремлёвской пропаганды выглядит единственным правдоподобным объяснением всплеска подобной активности.
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Не вижу предпосылок, по которым правые могли бы стать сегодня лидерами протестного движения, продвигая идею "националистического Майдана". В современном обществе она не будет востребована.