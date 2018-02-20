У Львовской ратуши впервые вывесили красно-черный флаг

Возле Львовской ратуши - здания, в котором расположен городской совет, 20 февраля впервые вывесили флаг Украинской повстанческой армии, красно-черного цвета.
Об этом сообщает zaxid.net.
Неподалеку от флагштока с красно-черным флагом находится государственный флаг.
Напомним, решение о вывешивании флага УПА львовские депутаты приняли 15 февраля. Флаг будут вывешивать в праздничные даты и памятные дни. В тот же день львовских продавцов обязали общаться с покупателями исключительно на государственном языке. 30 января решение о вывешивании красно-черного флага на территории всего региона принял Львовский областной совет.
Отметим, поднимать красно-черный флаг наравне с государственным вскоре могут начать и в столице. 16 февраля комиссия Киевсовета поддержала подобную инициативу. Теперь она будет рассмотрена на сессии городского совета.