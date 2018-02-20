В украинских силовых структурах продолжают работать 12 подозреваемых в преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.
Об этом рассказал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге, пишет 112 Украина.
"В общем это, если не ошибаюсь, 12 человек, которые продолжают работать. Это и низовые звенья, в том числе подразделение, которое было реорганизовано, бывший Беркут", - сказал Горбатюк.
Представитель ГПУ добавил, что трое из них занимают высокие посты в Нацгвардии и Нацполиции.
Напомним, ГПУ выяснила, сотрудники какого подразделения застрелили Нигояна и Жизневского.