Евросоюз закрыл проект по модернизации пунктов пропуска на границе с Украиной, – СМИ

Это произошло после ряда задержек, ошибок и перерасхода с участием наших чиновников и подрядчиков

Европейский Союз закрывает проект модернизации шести пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, который был основан в 2014 году.

К концу 2017 года ни один из них не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 миллиона евро.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Reuters.

Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами своих соседей из Евросоюза путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Предполагалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры.

По информации издания, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода с участием местных чиновников и подрядчиков. Издание ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписки между Еврокомиссией и украинской властью.

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"После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок. 6 проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся",— сказал в комментарии изданию представитель Евросоюза.

24 канал сообщает, что крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.

Финансовый директор "Энергомонтажвентиляция" Сергей Романенко в 2017 году обвинил должностных лиц Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе.

"Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильск" выполнены на 80-85%, но на сегодня мы не получили ни копейки", — сказал Романенко.

ГФС сообщила, что не заплатила "Энергомонтажвентиляции", поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.

Напомним, Австрия и Венгрия заявили о желании усилить охрану внешних границ ЕС.