Киев передал Елизавете II землю в центре столицы

Киевский горсовет передал посольству Канады земельный участок на ул. Костельной, 13-а, площадью 0,1622 га в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет.
Об этом передают Українські Новини.
На территории находятся посольство Канады в Украине и посольство Австралии в Украине.
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В проекте решения указано, что участок передан королеве Канады. В настоящее время этот пост занимает Елизавета II. Данный участок земли передается королеве в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество.
Нормативная денежная оценка данного участка по предварительной оценке составляет 11 367,5 тыс. гривен.
Ориентировочный размер арендной платы будет составлять около 568,4 тыс. гривен (5%).
Напомним, Конституционный суд отказался открыть дело об отмене "земельного моратория".