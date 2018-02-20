НАБУ завершило следствие по делу Розенблата - Полякова

Сотрудники НАБУ завершили досудебное расследование по так называемому "янтарному делу", фигурантами которого являются народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.
Адвокатам подозреваемых открыт доступ к материалам дела, сообщили "ДС" в пресс-службе НАБУ.
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В частности, подозреваемым инкриминируются следующие преступления:
- Максиму Полякову - ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);
- Бориславу Розенблату - ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);
- помощнику-консультанту народного депутата, который, по данным следствия, выполнял роль пособника - ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);
- представителю межфракционного объединения Верховной Рады "Депутатский контроль" и двум его сообщникам - ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды).