Порошенко поручил придумать замену АТО

Президент ждет от Минобороны и Генштаба предложения по кандидатам на должность командующего объединенных сил на Донбассе

Президент Петр Порошенко ждет от руководителей силовых ведомств и ВСУ предложений об изменении формата операции на Донбассе и кандидатуру командующего объединенных сил. Об этом он заявил во время заседания военного кабинета, передает 112 Украина.

"Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Поэтому Степану Тимофеевичу (Полтораку, - ред.) и Виктору Николаевичу (Муженко, - ред.) у меня будет поручение: я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе", – отметил президент.

Порошенко поручил руководителям силовых ведомств подготовить соответствующие нормативные акты.

"Я попросил, чтобы и Василий Сергеевич (Грицак, - ред.), Арсен Борисович (Аваков, - ред.), чтобы мы подготовили соответствующие нормативные акты во исполнение закона, который вступает в силу, чтобы обеспечить необходимое прямое подчинение командующему, определенных сил и средств и уточнения механизма принятия решений. Александр Валентинович (Турчинов, - ред.), я прошу, чтобы аппарат СНБО, выполняя свои конституционные координирующие функции, подготовил мне соответствующие предложения, которые мы закрепим указом президента. Срок - до 1 апреля нужно будет завершить соответствующие подготовительные процедуры", - подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".