На Донбассе погиб наш боец

С начала суток, по состоянию на 18:00, на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский военнослужащий погиб, еще трое - получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении враг из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно обстреливал наши позиции в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по опорным пунктам украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.

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На донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям у Ломакина.