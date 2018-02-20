Сытник выиграл суд у НАПК

В понедельник, 19 февраля, Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского районного суда Киева, который оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на 1,7 тыс. грн за непредоставление документов, запрашиваемых Национальным агентством по предотвращению коррупции.
Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.
Суд удовлетворил апелляцию Сытника и отменил решение суда первой инстанции в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Напомним, осенью НАПК составило административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. Главу Сытника обвиняли в отказе предоставить НАПК документы по делу о возможном конфликте интересов - глава НАБУ поручил руководителю юридического управления бюро Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.
17 января суд оштрафовал Сытника на 1,7 тыс. гривен за непредоставление документов, запрашиваемых НАПК.