В оккупированном Крыму российская авиация училась метать бомбы

В учениях приняли участие более десяти истребителей

Авиация Южного военного округа России на учениях провела бомбометания на крымском полигоне Опук. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

По его словам, экипажи самолетов авиации российских Военно-воздушных сил выполнили первые в 2018 году практические бомбометания по наземным целям.

"В рамках планового летно-тактического учения экипажи истребителей СУ-27 и СУ-30 нанесли точные бомбовые удары по мишенным позициям", – сообщил Трухачев.

По его словам, учебные мишени имитировали командные пункты и огневые точки условного противника. Тренировочные полеты осуществили более десяти экипажей истребителей.