Ночью в Кривом Роге произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров

В ночь на 20 февраля в Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой в 3,2 балла. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров.

"Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается", - отметила пресс-секретарь управления Дарья Гречищева.

Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что ночью по меньшей мере в двух районах города почувствовали подземные толчки.

Подземные толчки в Кривом Роге фиксировали в разные годы. Местные жители связывают их с работой железорудных шахт. В 2013 году в городе произошло землетрясение силой от 4 до 5 баллов.