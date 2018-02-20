Укрзализныця приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

Компания пока корректирует график движения поездов после перехода на летнее время

Укрзализныця временно приостановила продажу билетов на даты после 25 марта из-за корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Продажи билетов на некоторые поезда будут открыты до конца этой недели, на остальные - на следующей неделе. Об открытии продаж будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее время в этому году состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.

Напомним, Wi-Fi может войти в стоимость железнодорожных билетов.