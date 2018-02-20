ОБСЕ готова помочь ООН при размещении миротворцев на Донбассе, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова поделиться опытом с Советом безопасности ООН при размещении миротворческой миссии на Донбассе. Об этом на брифинге заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Укринформ.

"Совет безопасности ООН - это та структура, которая будет принимать решение о том когда, где, как и при каких условиях будет размещена миротворческая миссия ООН, или любая другая миссия ООН. Специальная мониторинговая миссия, а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе накопила за эти 4 года работы в Украине достаточно солидный опыт, которым мы готовы поделиться. Кроме того, мы готовы предоставить соответствующие консультации при необходимости", - сказал Хуг.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас у сторон есть "уникальная возможность и способность выполнить все их обещания, начиная с 2014 года", в частности, отвести вооружения от линии разграничения и начать работы по разминированию.

Напомним, Киев не будет договариваться о введении миротворцев с боевиками.