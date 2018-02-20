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Главная » Страна » Порошенко: Вторжение России помешало успешному завершению АТО

Порошенко: Вторжение России помешало успешному завершению АТО

Порошенко: Вторжение России помешало успешному завершению АТО
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент уверен, что антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль

20.02.18 692
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Антитеррористическая операция на Донбассе завершилась успешно, если бы Россия не пошла на прямое вооруженное вторжение в Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Военного кабинета, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что "антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии".

"В формате АТО было освобождено 2/3 оккупированного Донбасса. Поскольку каждый из вас принимал в этом непосредственное участие, можем констатировать, что только прямое вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границы, напали на демотивированную украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня нет", - заявил президент.

Также Порошенко отметил, что в начале 2014 года из-за целенаправленной политики предыдущей власти Вооруженные силы Украины находились в плачевном состоянии.

"Сознательно уничтожались украинские Вооруженные Силы. Через механизмы присутствия иностранных агентов, распродажу войска, деморализацию, преступное сокращение, ликвидацию системы обеспечения, ликвидацию системы подготовки кадров. Сегодня мы можем уже об этом говорить, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента и предыдущих министров армия была уничтожена", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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