Климкин не сомневается, что жители Донбасса и Крыма выберут еврореинтеграцию

Министр уверен, что этот путь жители оккупированных регионов поддержали бы на свободных и честных выборах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что население оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма в случае проведения свободных и честных выборов выберет путь еврореинтеграции. Об этом он сообщил в Twitter.

"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или еврореинтеграция, или российская оккупационная администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое", - написал глава МИД.

Климкин также выразил убеждение, что путь еврореинтеграции выберет и население Крыма: "Кстати, то же касается и оккупированного Крыма".