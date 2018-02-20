Луценко анонсировал суды над Клименко, Лавриновичем и Ставицким

В 2018 году украинские суды начнут рассматривать дела в отношении бывших министра сборов и доходов Александра Клименко, министра юстиции Александра Лавриновича, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

"В частности, в этом году в судах будут такие дела: Клименко, по которому подозрения вручены 46 лицам, из них 27 очно. В этом деле очень четко видно, в чем смысл заочного осуждения - например в том, что в этом деле наложен арест на имущество более, чем на 6 млрд. А если суд примет обвинительный приговор, то будет и конфискация этих активов", - сказал Луценко.

По его словам, в ближайшие дни также ожидается решение суда о возможности заочного осуждения бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, на стадии ознакомления с материалами находится дело Ставицкого.

Генпрокурор рассказал, что после получения материалов соответствующего дела с НАБУ планируется "завершить досудебное следствие и передать на заочный суд дело Укртелекома относительно Януковича, Азарова и Арбузова".

Он подчеркнул, что после завершения судебного процесса по обвинению экс-президента Януковича в государственной измене также должно начаться судебное разбирательство дела по заочному осуждению подозреваемых Януковича, Захарченко, Якименко, Коряка и других должностных лиц за действия и приказы, которые привели к насилию и расстрелам на Майдане.

"Также на стадии ознакомления с материалами и скоро перейдет в очный суд дело Лавриновича по обвинению в покушении на государственный строй. Также, как вы знаете, в суде активно слушается дело о сепаратизме господина Ефремова. Это основные дела, свидетелями которых украинцы будут в этом году в судебных процессах", - подытожил генпрокурор.

Напомним, за два года НАБУ направило в суд дела в отношении 173 коррупционеров.