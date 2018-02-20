В Николаевской области свиньи убили пенсионера

В Николаевской области обнаружили тело 80-летнего мужчины, предварительно разорванного домашними свиньями. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
По данным правоохранителей, пенсионер проживал один. Соседи в последний раз видели его в субботу, 17 февраля. Обеспокоившись длительным отсутствием, они решили проверить, все ли с ним в порядке, и обнаружили изуродованное тело на территории, где погибший выращивал свиней.
Эксперты констатировали значительные повреждения тела и отсутствие части внутренних органов. По предварительной версии, пенсионер, в силу хронических заболеваний и почтенного возраста, мог потерять сознание в загоне. В итоге животные разорвали тело.
Полиция продолжает следствие.