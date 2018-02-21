Украинец стал чемпионом мира по приготовлению кофе в турке

Украинский кофевар Слава Бабич победил на чемпионате мира по приготовлению кофе в джезве (турке). Об этом сообщается на странице чемпионата в Facebook.
"Поздравляем с победой на чемпионате Джезва-2018 Славу Бабича, который представлял Украину", - говорится в сообщении.
Марина Хюппенен, представлявшая Россию, заняла второе место. Третье место досталось Кораю Эрдогду, представлявшему Турцию.
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Чемпионат мира по приготовлению кофе в турке проходит ежегодно, в этом году конкурс проводили в Дубае. Украинец впервые одержал на нем победу.