Украинец стал чемпионом мира по приготовлению кофе в турке

Украинский кофевар Слава Бабич победил на чемпионате мира по приготовлению кофе в джезве (турке). Об этом сообщается на странице чемпионата в Facebook.

"Поздравляем с победой на чемпионате Джезва-2018 Славу Бабича, который представлял Украину", - говорится в сообщении.

Марина Хюппенен, представлявшая Россию, заняла второе место. Третье место досталось Кораю Эрдогду, представлявшему Турцию.

Чемпионат мира по приготовлению кофе в турке проходит ежегодно, в этом году конкурс проводили в Дубае. Украинец впервые одержал на нем победу.