МИД: Россия под предлогом борьбы с терроризмом проводит репрессии против крымских татар

Министерство иностранных дел протестует и требует от РФ прекратить преследование в рамках сфабрикованного "дела Хизб ут-Тахрир" крымских татар Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова. Об этом сообщается на сайте МИД.

"Устроенный российской стороной судебный фарс является очередным примером применения страной-оккупантом репрессий против крымскотатарского народа под предлогом "борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа.

Украина призывает мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на страну-оккупанта с целью освобождения политзаключенных.

Напомним, в декабре суд в Крыму продлил на полгода арест фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Защитники арестованных и осужденных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".